 جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ 14 قتيلاً بتفجير انتحاري في مخيم للنازحين العراقيين بالأنبار في تسريب صوتي..ترامب ينتقد دعم قطر للإرهاب ويثمن دور دول المقاطعة في ردعها ترمب ينشر فيديو معدّل وهو ينهال ضربا على شعار شبكة (سي.إن.إن) محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد العضياني ويقدم تعازي القيادة لأسرته الإنذار المبكر: غبار وسحب رعدية على جازان مقتل 8 أشخاص وأصيب 35 آخرون الأحد إثر انفجار خط انابيب غاز طبيعي في جنوب غرب الصين “خالد الفيصل” يعزي في وفاة معلمه “عبدالواحد طاشكندي” شاهد..سفير باكستان السابق في أمريكا : “قطر تحاول اللعب بطريقة تفوق حجمها الطبيعي” حدود جازان يحبط تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية القادمة من أبوظبي رئيسة قسم الابداع في شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونسكو : الأحساء تمتلك مقومات إبداعية عالية وتستحق نقل تجربتها للعالم

جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩

جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩
واس - بيشة

أعلنت جامعة بيشة عن مواعيد التسجيل والقبول للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ، التي ستبدأ في 15 من شهر شوال الجاري، وتستمر حتى الـ 30 من الشهر ذاته .
وأوضح المتحدث الرسمي في جامعة بيشة الدكتور غرم الله العلياني أن البوابة الإلكترونية ستفتح لاستقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس والدبلوم خلال المدة المحددة، وسيكون ترشيح دفعات القبول بداية شهر ذي القعدة، مبيناً أن القبول سيكون إلكترونياً بالكامل ولن يحتاج الطالب أو ولي الأمر لمراجعة عمادة القبول والتسجيل، أو إرسال أي مستندات للجامعة، وستصل درجات القدرات والتحصيلي ونسب الثانوية العامة للجامعة إلكترونياً بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى خدمة الاستفسارات الإلكترونية على موقع الجامعة، التي يمكن للطالب من خلالها الحصول على جميع المعلومات المعنية بالتسجيل والقبول في الجامعة وآلياته.
وحث العلياني الطلاب والطالبات على استكمال الإختبارات المطلوبة من المركز الوطني “قياس”، والالتزام بمواعيد التسجيل المحددة، والاطلاع على منشورات القبول، وكذلك متابعة حسابات الجامعة على شبكات التواصل الاجتماعي لكل جديد ومتابعة رسائل الجوال المرسلة للطلاب، والاطلاع على شروط ومواعيد القبول.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>