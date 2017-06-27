جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩

أعلنت جامعة بيشة عن مواعيد التسجيل والقبول للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ، التي ستبدأ في 15 من شهر شوال الجاري، وتستمر حتى الـ 30 من الشهر ذاته .

وأوضح المتحدث الرسمي في جامعة بيشة الدكتور غرم الله العلياني أن البوابة الإلكترونية ستفتح لاستقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس والدبلوم خلال المدة المحددة، وسيكون ترشيح دفعات القبول بداية شهر ذي القعدة، مبيناً أن القبول سيكون إلكترونياً بالكامل ولن يحتاج الطالب أو ولي الأمر لمراجعة عمادة القبول والتسجيل، أو إرسال أي مستندات للجامعة، وستصل درجات القدرات والتحصيلي ونسب الثانوية العامة للجامعة إلكترونياً بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى خدمة الاستفسارات الإلكترونية على موقع الجامعة، التي يمكن للطالب من خلالها الحصول على جميع المعلومات المعنية بالتسجيل والقبول في الجامعة وآلياته.

وحث العلياني الطلاب والطالبات على استكمال الإختبارات المطلوبة من المركز الوطني “قياس”، والالتزام بمواعيد التسجيل المحددة، والاطلاع على منشورات القبول، وكذلك متابعة حسابات الجامعة على شبكات التواصل الاجتماعي لكل جديد ومتابعة رسائل الجوال المرسلة للطلاب، والاطلاع على شروط ومواعيد القبول.