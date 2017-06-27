 كأس القارات : البرتغال تحقق المركز الثالث بفوزها على المكسيك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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كأس القارات : البرتغال تحقق المركز الثالث بفوزها على المكسيك

كأس القارات : البرتغال تحقق المركز الثالث بفوزها على المكسيك
واس - الرياض

حقق المنتخب البرتغالي المركز الثالث لبطولة كأس القارات لكرة القدم بفوزه على نظيره المكسيكي 2 ـ 1 بعد التمديد اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 ـ 1 اليوم على ملعب “اوتكريتي” في العاصمة الروسية موسكو في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة .
وكان المنتخب المكسيكي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعب البرتغال لويس نيتو بالخطأ في مرمى بلاده عند الدقيقة 55، لتستمر النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي المحتسب بدل الضائع التي شهدت هدف التعادل للبرتغال عن طريق بيبي لتمدد المباراة إلى أوقات إضافية تمكنت من خلالها البرتغال من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 104 عن طريق أدريان سيلفا من ركلة جزاء.
وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم السعودي فهد المرداسي مدافع بنفيكا نيلسون سيميدو في الدقيقة 106 لتلقيه الانذار الثاني، ومهاجم المكسيك زميله في بنفيكا راوول خيمينيز في الدقيقة 112 للسبب ذاته.

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