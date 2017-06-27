 الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي ودياً غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي ودياً غداً

الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي ودياً غداً
واس - الرياض

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مساء الغد أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام بالرياض أمام منتخب الإمارات الأولمبي ، ضمن استعداد المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.
وستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الثامنة والنصف مساءً , بعيدًا عن أعين الجماهير والإعلام بناءً على رغبة الجهازين الفنيين للمنتخبين.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم المباراة لطاقم تحكيم بقيادة مارك كلاتنبيرغ، ويساعده فيصل القحطاني وعمر الجمل، والحكم الرابع خالد الطريس.
من جهة أخرى أنهى الأخضر الأولمبي اليوم استعداداته للقاء بمران على ملعب معهد إعداد القادة عند الساعة السابعة مساءً، وسبق الحصة التدريبية اجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات الوطنية السنية طلال آل الشيخ مع اللاعبين، الذي حثهم على التركيز وبذل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر ونيل بطاقة التأهل إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بالصين.
في حين تحدث مدرب المنتخب صالح المحمدي للاعبين موضحًا لهم أن الهدف من المباراة الودية غداً إعطاء فرصة أكبر للاعبين وتحقيق الاستفادة اللياقية والبدنية، إضافةً إلى أخذ كل لاعب جرعته الفنية واللياقية من المباراة ومن المباريات الودية المقبلة تدريجيًا بحسب ما يراه الجهاز الفني.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء بواسطة الكرة، تلاها مناورة على كامل الملعب، واختتمت الحصة بتمارين على الكرات الثابتة وركلات الجزاء , في حين أجرى اللاعبون سعد خيري، محمد البقعاوي، وحمد الشهري تمارين خفيفة تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر.

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