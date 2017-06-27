وفاة مواطن بعد اصطدام سيارته بناقلة وقود

توفي مواطن تفحماً نتيجة اصطدام مركبته بناقلة وقود على امتداد طريق أبها محايل .

وقال المتحدث الرسمي لمدني عسير العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمي ، أن العمليات تلقت بلاغاً عن اصطدام وانقلاب ناقلة وقود محملة بوقود الديزل سعة (32 طنا) بسيارة جيب تويوتا لاند كروزر على امتداد طريق أبها محايل مثلث العيدة .

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الحادث ، وقامت الفرق بعد وصولها بفرض طوق احترازي حول الحالة واستخراج مواطن متوفي من بين حطام المركبة والعمل على إخماد الحريق.

واشار إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن احتراق الناقلة كاملة وحمولتها وسيارة المواطن المتوفي.