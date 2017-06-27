 الإطاحة بمستدرج الأحداث بالوديعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بمستدرج الأحداث بالوديعة

الإطاحة بمستدرج الأحداث بالوديعة
المناطق - نجران

ألقت الجهات الأمنية بمركز الوديعة بشرورة بالتعاون مع  هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على أحد المتهمين باستدراج الأحداث والإيقاع بهم في عدد من القضايا الأخلاقية الشاذة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران، الشيخ عبدالله النجراني، أنه تم ضبط المتهم بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الأمنية، مشيراً إلى أن الجاني يستغل الشقق المفروشة لتنفيذ جرائمه.

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