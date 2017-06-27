كجزء من سياسة الخصخصة .. الطيران المدني تخطط لبيع حصة من مطار الملك خالد

كشفت مصادر وصفت بالمطلعة، عن دراسة تُجريها هيئة الطيران المدني حول بيع حصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كجزء من سياسة الخصخصة التي يبدو أن الحكومة ستنتهجها وستطال مؤسسات حكومية أخرى.

ونقلت المصادر وفقا لوكالة “بلومبيرغ”، إلى دعوة وجَّهتها شركة الطيران المدني القابضة، لبنوك استثمارية محلية ودولية لكي تتولّى الأخيرة القيام بمهمة “المستشار”، في بيع “حصة أقلية” في المطار، وأن تنجز مهمتها بحد أقصاه نهاية يوليو الجاري.

ورغم تعيين مستشارًا لبيع حصة من المطار، فإن احتمالات المشترين تنحصر بين “3” خيارات، هي: الشركات الخاصة، وصناديق البنية التحتية، ومشغلو المطارات الدوليون.