بعد توجيهات معالي الوزير باستمرار العمل في الاجازة.. 225 مراجع لكافة العيادات التخصصية بقطاع محايل الصحي في أول أيام تمديد الاجازة

بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية بقطاع محايل الصحي لهذا اليوم الاحد الموافق 8 شوال 1438هـ 225 مراجع في كافة التخصصات بالعيادات الخارجية.

اوضح ذللك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير سعيد بن عبدالله النقير وقال بان مدير العام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان قد وجه كافة المستشفيات باستمرار العمل بها لتقديم الخدمات العلاجية لكافة المرضي الذين لديهم مواعيد مجدولة خلال الاجازة بعد تمديدها وذلك بعد صدور توجيهات معالي وزير الصحة بذلك.

ومن جانبه قال مدير قطاع محافظة محايل الصحي المشرف على المستشفى الأستاذ محمد بن زيد عسيري بأن هذا التوجيه كان له اكبر الاثر لدى متلقي الخدمة من المرضى مشيرا بأن جميع العيادات التخصصية استقبلت جميع المرضى الذين لهم مواعيد مسبقة ولم يتم الغاء اي موعد مؤكدا استمرار العيادات في تقديم خدماتها حسب ما هو مجدول لها من قبل.