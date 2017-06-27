 الخطوط السعودية تتسلم 4 طائرات جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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الخطوط السعودية تتسلم 4 طائرات جديدة

الخطوط السعودية تتسلم 4 طائرات جديدة
واس - جدة

أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الناقل الوطني تسلم في الفترة ما بين 25 إلى 27 رمضان (4) طائرات جديدة ودخلت المنظومة التشغيلية في وقت قياسي ( أقل من 12 ساعة من وقت وصولها ) مرجعاً الفضل بعد الله لجهود فرق العمل من شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وشركائنا في الهيئة العامة للطيران المدني والذين عملوا خلال أيام الإجازة لتسهيل عملية دخول الطائرات للخدمة , لافتاً إلى أن عملية إدماج الأساطيل الجديدة البالغة مائة 113 طائرة جديدة تسير بانسيابية تامة بفضل الخطط والإجراءات والاستعدادات الموفقة التي تم اتخاذها منذ وقت مبكر.
جاء ذلك خلال حفل المعايدة السنوي الذي نظمته الخطوط السعودية اليوم بمبنى الإدارة العامة بمدينة جدة لمنسوبيها من مختلف قطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، معرباً عن تقديره لكافة الجهود المخلصة من أبناء الخطوط السعودية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للضيوف الكرام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وقال الجاسر : حري بنا في هذه المناسبة أن نتوقف قليلاً لنتأمل واقع الصناعة وسرعة المتغيرات وحجم التحديات، لتجديد الطاقات من أجل الانطلاق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتطبيق برنامج التحول بمبادراته المختلفة، واضعين نصب أعيننا أهدافنا الرئيسية وما بدأناه من خطوات فورية في تحديث أسطولنا وتطوير خدماتنا وتعزيز إنجازاتنا ومكتسباتنا، مدركين في الوقت ذاته ونحن نستمتع بإجازة العيد السعيد، أن لنا زملاء يواصلون العمل على مدار الساعة محتفين بالعيد في الصفوف الأمامية ويقدمون الخدمة لضيوفنا الكرام في كل المواقع وعلى متن الطائرات.
ونوه بالتقدم الحاصل في مستوى وجودة الخدمة في كافة الأنشطة، وما حصلت عليه المؤسسة مؤخراً من جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم لعام 2017م المقدمة من شركة سكاي تراكس المتخصصة في تقييم أداء وتصنيف خدمات شركات الطيران، ما هي إلا خطوة في مشوار الألف ميل للوصول إلى الأهداف المرسومة لخطة (SV2020)، معربا عن أمله باستمرار هذه الجهود المباركة لتأخذ هذه المؤسسة مكانتها الطبيعية في المقدمة ولتقديم أرقى الخدمات للضيوف الذين هم محور الاهتمام والوصول إلى المكانة التي نطمح إليها جميعاً في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .

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