وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كلٍّ من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

مدير عمليات الخدمات المالية المشتركة – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة، أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مع وجود خبرة سابقة.

محلل الأمن – (الجبيل): الدرجة الجامعية في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة.