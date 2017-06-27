اليوم.. وزير خارجية قطر يسلم الكويت رد بلاده على مطالب الدول المقاطعة

قبل ساعات من انتهاء مهلة الدول المقاطعة، سيسلم وزير خارجية قطر، الكويت، اليوم الاثنين، رد بلاده على مطالب السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح سيستقبل صباح الاثنين، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حاملا رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت أن الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت أواخر شهر يونيو.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل إلى الكويت صباح الاثنين 3 يوليو في زيارة رسمية.

ونشرت صحيفة “الرأي” الكويتية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيها إن “وزير خارجية قطر يصل إلى البلاد صباح يوم الاثنين في زيارة رسمية”، دون أن تنشر مزيدا من التفاصيل.