 جموع من المصلين تشيع شهيد الواجب الوكيل رقيب ماجد الحاتمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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جموع من المصلين تشيع شهيد الواجب الوكيل رقيب ماجد الحاتمي

جموع من المصلين تشيع شهيد الواجب الوكيل رقيب ماجد الحاتمي
المناطق - واس

شيعت جموع من المصلين بمركز الشواق التابع لمحافظة الليث عقب صلاة العشاء اليوم ، الوكيل رقيب ماجد بن أحمد عبدالرحمن الحاتمي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته ، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وتقدم المصلين رئيس مركز الشواق عويد بن محمد المطرفي ، وأهالي المركز وعدد من الضباط والأفراد، ونقل رئيس المركز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة مكة المكرمة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهتهم أكد ذوو الشهيد أنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الطاهر والذود عن حدوده، معبرين عن فخورهم بما سطره ابنهم من بطولة وتضحية.

وقالوا : لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس”، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

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