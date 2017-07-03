 بلاتر : قطر دائما مشكلة كبيرة.. بعض الأشخاص في الفيفا فاسدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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بلاتر : قطر دائما مشكلة كبيرة.. بعض الأشخاص في الفيفا فاسدين

بلاتر : قطر دائما مشكلة كبيرة.. بعض الأشخاص في الفيفا فاسدين
المناطق - وكالات

اعتبر السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقاً، أن قطر دائماً ما كانت مشكلة منذ الثاني من ديسمبر 2010 عندما حصلت على تنظيم كأس العالم 2022.

وقال السويسري العجوز (81 عاماً) في تصريحات صحافية لجريدة “إكسبريسين” السويدية: “منذ حصول قطر على تنظيم كأس العالم 2010 وهي تحت أضواء وسائل الإعلام العالمية لأكثر من سبب، والآن الوضع بات أكثر تعقيداً عقب نشر تقرير المحقق الأميركي مايكل غارسيا، لكن دعونا نخض كأس العالم في روسيا، وبعدها نرى ما سيحدث”.

وزاد رئيس الاتحاد الدولي بين عامي 1998 – 2016: “الحقيقة أن قضية قطر مشكلة كبيرة، وقطر دائماً ما كانت مشكلة بالنسبة لنا، وهذا أمر يتم التحقيق فيه على جهتين دوليتين على الأقل”.

وحول خلفه جياني إنفانتينو، أجاب: “وضع العديد من لاعبي كرة القدم حوله وهو الرئيس، وليس لي رأي عنه لأنه لم يكمل عاماً في الرئاسة”.

وواصل بلاتر حول فضائح الاتحاد الدولي واتهامات الفساد التي لاحقته: “كل وسائل الإعلام العالمية تتهم فيفا بالفساد، لكن فيفا ليس فاسداً، قد يكون بعض الأشخاص فاسدين، لكن لا يمكن التعامل مع فيفا بهذه الطريقة، وكان هذا السبب الذي دفعني للاستقالة.

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