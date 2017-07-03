 الكويت تطلب تمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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الكويت تطلب تمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة

المناطق - الرياض

أصدرت الحكومة الكويتية بيانًا تضمن تطلع الكويت لتمديد المهلة الممنوحة من الدول المقاطعة لقطر للاستجابة إلى المطالب المقدمة إليها لإنهاء القطيعة مدة 48 ساعة.

وقالت الحكومة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية:

«نظرا لقيام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت باستقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الشقيقة حاملا رسالة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير دولة قطر الشقيقة تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر الشقيقة على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي فان دولة الكويت تتطلع من الاشقاء في كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة الى طلب الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة”.

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