 وزير خارجية البحرين: على قطر الإلتزام بقائمة المطالب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية البحرين: على قطر الإلتزام بقائمة المطالب

وزير خارجية البحرين: على قطر الإلتزام بقائمة المطالب
 المناطق - وكالات

تلقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، شدد خلاله المسؤول البحريني على ضرورة التزام قطر بقائمة المطالب للقضاء على الإرهاب.

وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع قطر، والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة، حسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية.

وشدد وزير الخارجية البحريني على أهمية التزام الدوحة بتعهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم.

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