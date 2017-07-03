بورصة قطر عند أدنى مستوى في 18 شهرا .. خسرت 11 % منذ بداية الأزمة

هبطت بورصة قطر أمس مع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة لتنفيذ المطالب المقدمة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وفي غياب أي بوادر على حل الأزمة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.3 في المائة إلى 8822 نقطة مبددا معظم المكاسب التي حققها في 22 حزيران (يونيو) وبلغت 2.9 في المائة في آخر جلسة تداول قبل أن تغلق السوق لمدة أسبوع في عطلة عيد الفطر.

وفي الساعة الأخيرة من تداولات أمس، هبط المؤشر لأدنى مستوياته أثناء الجلسة في 18 شهرا، حيث باع المتعاملون المحليون أسهما أكثر مما اشتروا بفارق طفيف للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الخامس من حزيران (يونيو).