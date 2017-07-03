تقرير دولي: ولي العهد مهندس الإصلاح والتحول ويبشر بمستقبل أفضل

أكد تقرير لـ “بتروليوم إيكونوميست” النفطي الدولي أن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية يدعم الاستقرار والتنمية في المملكة ويبشر بمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن التغيرات جاءت سريعة في المملكة ولكنها في التوقيت المناسب والصحيح.

ووصف التقرير الأمير محمد بن سلمان بمهندس الإصلاح والتحول الاقتصادي في البلاد، ويمتلك خبرة قوية في شؤون النفط والاقتصاد.

وتطرق تقرير المجلة إلى مستقبل صناعة التكرير في السعودية، لافتا إلى أن المملكة تستفيد من فرصة التخفيضات الجماعية في إنتاج النفط لتوجه تركيز أكبر على مشاريع المصب النهائية وفي صدارتها التكرير.

وأبرز تصريحات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تؤكد الحاجة إلى تطوير ثقافة الادخار في البلاد، وحاجة السعوديين للتكيف مع أساليب حياة أقل استهلاكا، وتخفيض الاستهلاك بشكل خاص في كميات الوقود والمياه والكهرباء لتحقيق متطلبات “رؤية 2030”.

إلى ذلك، توقع مختصون ومحللون نفطيون، تواصل أسعار النفط الخام حالة التعافي التي اختتمت عليها الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاضا في الإنتاج الأمريكي وتراجع عدد منصات الحفر لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية استمرت 23 أسبوعا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وحققت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي أعلى مكسب منذ منتصف مايو الماضي وربحت أسعار خام برنت نحو 5 في المائة، لتنهي موجه طويلة من الخسائر السعرية المتواصلة، وسجلت أسعار النفط في النصف الأول من العام الجاري أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1998.