متحدث المعارضة القطرية: التذمر الشعبي ضد النظام الحاكم يتزايد

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل تذمر الداخل القطري جراء سياسات النظام الحاكم، مشيراً إلى أن “التذمر الشعبي” يتزايد.

وقال الهيل إن السياسات القطرية أنشأت نظرة عدائية تجاه القطريين في دول خليجية وعربية، كونها تسعى إلى شق الصف العربي، مستعيداً ما يراه “حلم القيادة القطرية” بإنشاء “إمبراطورية” تهيمن على العالم العربي بمساعدة “الإخوان المسلمين”.

وأوضح أنه لم يتفاجأ أحد بنشوء هذه الأزمة، فالنظام القطري أدمن تقديم التعهدات والتأكيدات بالالتزام بها خلال السنوات الماضية، ولكن في كل مرة كان يخلف وعوده قبل أن يجف حبر التوقيع عليها! للأسف الشديد النظام القطري يجر الوطن إلى مشكلات لا يستطيع معالجتها بسبب جبروته، وغياب العقلانية في صفوفه، وغياب التفكير الإستراتيجي في تعاطي السياسة الخارجية، بل تعاطي السياسة بطريقة رزق اليوم باليوم على المستوى التكتيكي بما يحمله ذلك من ضيق أفق وضعف نظر.

وفيما يتعلق بالتحالف القطري الإيراني التركي، بين وفقا لـ”عكاظ” أن هذا تحالف العاجزين المرعوبين من علو نجم التحالف العربي الساطع الذي يضم السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ومجموعة أخرى من الدول العربية والإسلامية.

ويحمل هذا التحالف القطري الإيراني التركي المرتبك في طياته بذور فنائه القريب، فلا يوجد ما يجمع بين هذه المجموعة المتنافرة سوى تحالف وقتي قصير الأجل جدا، وخصوصا أن الأجندات السياسية لتلك الدول مختلفة، بل متناحرة.

وأشار إلى أن الوضع الداخلي القطري يشهد الكثير من التذمر بين صفوف المواطنين، فسياسات النظام الحاكم أدت إلى نشوء نظرة عدائية نحو القطريين في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وغيرها من الدول، وشقت الصف، كما أنها أدت إلى ضائقة اقتصادية ومعيشية فادحة يتحملها الشعب، وبالطبع فإن النظام لا يتأثر بها على الإطلاق، فهو لا يشعر بمعاناة المواطن منذ أمد بعيد، وحتى الأصوات التي تنادي بالتطوير والإصلاح والتغيير تتعرض للقمع والتعذيب في أقبية معتقلات النظام الرهيبة.