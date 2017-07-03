افتتاح وحدة عناية القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ، أفتتحت صحة جازان اليوم الأحد ٨ شوال ١٤٣٨هـ وحدة عناية القلب بطاقة استيعابية تبلغ عدد ١٤ سرير مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية الحديثة.

وقالت الصحة أن افتتاح الوحدة يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة لمرضى القلب وتقليل نسبة الإحالة لخارج المنطقة، وأوضحت الصحة أن الوحدة تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات، تلبيةً لاحتياجات مرضى القلب للرعاية الحثيثة والمتواصلة خلال فترة إقامتهم على أسرّة الشّفاء في المستشفى.

وقد تمّ تزويد الوحدة بالتّجهيزات الطبيّة الحديثة مثل أجهزة مُراقبة القلب الكهربائيّة ‪ECG ‬ وجهاز تخطيط القلب المُبرمج إلكترونيّاً, وأجهزة الصّدمات الكهربائيّة لإعادة إنعاش القلب, والأجهزة المُنظّمة لضربات القلب والأجهزة المُنظّمة للأدوية.