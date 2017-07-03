 حرس الحدود بقطاع الموسم ينقذ فتاتين من الغرق بشاطئ المرجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
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حرس الحدود بقطاع الموسم ينقذ فتاتين من الغرق بشاطئ المرجان

جازان - امل بهكلي

صرح الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر بن عبدالرحمن الشهراني، بأنه في تمام الساعة ٨.٤٠ من صباح يوم الأحد الموافق ٨/١٠/١٤٣٨هـ وأثناء قيام إحدى دوريات البحث والإنقاذ بقطاع الموسم المتواجدة بشاطئ المرجان لاحظ أفراد الدورية حالة غرق لفتاتين تبلغان من العمر ١٢ عاماً.

وعلى الفور باشر الغواصين الحالة وتم إنتشالهما وإخراجهما من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لهما بالموقع ونقلهما الى مستشفى العميس الطبي وأجريت لهما الفحوصات الطبية اللازمة أدخلت على إثرها إحداهن الى العناية المركزة ، والأخرى تم تنويمها وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.

ودَعَا النقيب “الشهراني” المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة إتباع وإلتزام إِرْشَادات وتعليمات حرس الحدود فيما يخص السلامة البحرية، والتقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لذلك .

وحثّ أولياء الأمور على مراقبة الأطفال، وعدم الغفلة عنهم أثناء التنزه وممارسة السباحة، وطالب بالتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم “994” للإبلاغ عن أية حالة طارئة أو ملاحظة.

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