 دراسة: السالمون والجوز وبذور الشيا تكافح سرطان الأمعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة: السالمون والجوز وبذور الشيا تكافح سرطان الأمعاء

دراسة: السالمون والجوز وبذور الشيا تكافح سرطان الأمعاء
المناطق - وكالات

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن إستهلاك أسماك السالمون والجوز  وبذور الشيا (هى بذور أصغر من حبة السمسم ومذاقها مثل المكسرات تنمو فى أمريكا الجنوبية، غنية بمضادات الأكسدة والأوميجا -3 والأحماض الدهنية و الماغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد)، يعمل على مكافحة الإصابة بالأورام السرطانية القاتلة وفى مقدمتها سرطان الأمعاء ومنع إنتشاره فى الجسم.

ووفقا لدراسة أجراها فريق من العلماء بجامعة “سكوتلندا”، تم تقسيم هذه الأحماض الدهينة و الأوميجا-3 بعد تناول الطعام، يعمل على إطلاق جزيئات لمكافحة الأورام السرطانية التى تهاجم الخلايا السرطانية بصورة مباشرة، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف النقاب عن العلاقة بين هذة الأطعمة وسرطان الأمعاء .

وقام الباحثون بقياس كمية الإنزيمات التى تم إنتاجها عند تناول أوميجا- 3 و-6 الدهنية ، والتى وجدت فى البيض والمسكرات ، حيث تم طحنا ووضعها فى أغذية 650 مريض سرطان أمعاء ، ليتم المقارنة بين فرص بقاءهم على قيد الحياة .

وأظهرت النتائج – التى نشرت فى عدد يوليو من”المجلة البريطانية للسرطان”- أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الأنزيمات بفضل تناول الأوميجا -3 و -6 ، نجحوا فى مكافحة الأورام السرطانية بمعدلات أعلى من أقرانهم ممن لم يتناولوا هذة العناصر الغذائية الهامة، كما وجدت الدراسة إنتشارا أقل بين الأورام السرطانية المتواجدة بالفعل وقللت من فرص الوفاة بين المرضى .

ويعتقد أن سرطان الأمعاء يعد رابع أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين المرضى والذى يودى بحياة المرضي فى غضون عام.

 

 

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