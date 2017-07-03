 استجابة لطلب أمير الكويت.. المملكة والإمارات والبحرين ومصر توافق على تمديد المهلة المقدمة لقطر 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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استجابة لطلب أمير الكويت.. المملكة والإمارات والبحرين ومصر توافق على تمديد المهلة المقدمة لقطر 48 ساعة

استجابة لطلب أمير الكويت.. المملكة والإمارات والبحرين ومصر توافق على تمديد المهلة المقدمة لقطر 48 ساعة

 

المناطق ـ الرياض

أصدرت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً فيما يلي نصه :
استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الاثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه، وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.

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