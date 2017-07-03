 استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة

استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة
المناطق _واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار حرارة الطقس على معظم المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة, في حين يكون معتدل على المصائف, مع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم .
فيما تبقى السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة والطائف فترة ما بعد الظهيرة, كما يتوقع استمرار تأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان بالأتربة المثارة والعوالق الترابية قد يصل تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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