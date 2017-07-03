إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة

مع بدء العد التنازلي على تدشين فنان العرب محمد عبده لأولى حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، ارتفعت وتيرة الاستعدادات.

وفي الوقت الذي واصل فيه فريق فني يضم أكثر من ٤٦ مختصًا من شركة روتانا للصوتيات تجهيز مسرح المفتاحة العريق الذي سيحتضن الحفلات، أنهت اللجنة المشرفة على الحفلات برئاسة نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية والمهرجان مشبب القحطاني والمشرف التنظيمي على الحفلات وائل عامر تجهيز حجوزات الطيران والسكن للفنانين والفرق الموسيقية، وإضافة نقطة بيع في فندق قصر السحاب بمحافظة خميس مشيط إلى جانب الحجز الإلكتروني، فضلا عن الترتيب لعقد اجتماع خاص بالنواحي الأمنية مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت لجنة التسويق في المهرجان برئاسة عبدالرحمن القاضي تركيب ١٦٣ لوحة دعائية للحفلات في شوارع المدينة.

من جهته، أوضح المستشار التقني بشركة روتانا إسماعيل عودة أنه سعيد أن يشارك في تجهيز أولى حفلات ليالي أبها الغنائية بعد أن كان قد شارك في آخرها، وقال: “أبها لن ترضى بأقل مما نُفِذ على مستوى عالمي في التقنيات والإخراج والمُعدات بتوجيهات ومتابعة وإشراف رئيس روتانا للصوتيات سالم الهندي”.

وتحدث عن اللوحات الفنية قائلا: “اليوم ومن وحي التراث العسيري الرائع والمُلهم، استوحينا أكثر اللوحات الفنية تعبيرًا لنسرُد فيها أجمل حكايا الإبداع في سطور من ذهب”.

يذكر أن عودة الذي تميز عمله في المهرجانات والمحافل الإقليمية سيشرف تقنيًا على الحفلات، وسيضع مخرج المنوعات أحمد الدوغجي بصمته الفنية في هذا المهرجان.