 إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة استجابة لطلب أمير الكويت.. المملكة والإمارات والبحرين ومصر توافق على تمديد المهلة المقدمة لقطر 48 ساعة حرس الحدود بقطاع الموسم ينقذ فتاتين من الغرق بشاطئ المرجان افتتاح وحدة عناية القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان متحدث المعارضة القطرية: التذمر الشعبي ضد النظام الحاكم يتزايد شاهد.. ترمب يشن هجوما على “سي إن إن”.. ويطرحها أرضا ! تقرير دولي: ولي العهد مهندس الإصلاح والتحول ويبشر بمستقبل أفضل بورصة قطر عند أدنى مستوى في 18 شهرا .. خسرت 11 % منذ بداية الأزمة وزير خارجية البحرين: على قطر الإلتزام بقائمة المطالب الكويت تطلب تمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة 3 بدائل لتملك مسكن في السعودية.. تعرف عليها الآن

إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة

إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة
المناطق _ عسير
مع بدء العد التنازلي على تدشين فنان العرب محمد عبده لأولى حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، ارتفعت وتيرة الاستعدادات.
وفي الوقت الذي واصل فيه فريق فني يضم أكثر من ٤٦ مختصًا من شركة روتانا للصوتيات تجهيز مسرح المفتاحة العريق الذي سيحتضن الحفلات، أنهت اللجنة المشرفة على الحفلات برئاسة نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية والمهرجان مشبب القحطاني والمشرف التنظيمي على الحفلات وائل عامر تجهيز حجوزات الطيران والسكن للفنانين والفرق الموسيقية، وإضافة نقطة بيع في فندق قصر السحاب بمحافظة خميس مشيط إلى جانب الحجز الإلكتروني، فضلا عن الترتيب لعقد اجتماع خاص بالنواحي الأمنية مع الجهات ذات العلاقة.
في حين أنجزت لجنة التسويق في المهرجان برئاسة عبدالرحمن القاضي تركيب ١٦٣ لوحة دعائية للحفلات في شوارع المدينة.
من جهته، أوضح المستشار التقني بشركة روتانا إسماعيل عودة أنه سعيد أن يشارك في تجهيز أولى حفلات ليالي أبها الغنائية بعد أن كان قد شارك في آخرها، وقال: “أبها لن ترضى بأقل مما نُفِذ على مستوى عالمي في التقنيات والإخراج والمُعدات بتوجيهات ومتابعة وإشراف رئيس روتانا للصوتيات  سالم الهندي”.
وتحدث عن اللوحات الفنية قائلا: “اليوم ومن وحي التراث العسيري الرائع والمُلهم، استوحينا أكثر اللوحات الفنية تعبيرًا لنسرُد فيها أجمل حكايا الإبداع في سطور من ذهب”.
يذكر أن عودة الذي تميز عمله في المهرجانات والمحافل الإقليمية سيشرف تقنيًا على الحفلات، وسيضع مخرج المنوعات أحمد الدوغجي بصمته الفنية في هذا المهرجان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>