 فريق غوث التطوعي يساهم بالعثور على أربعة مفقودين بصحراء الربع الخالي شرق السليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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فريق غوث التطوعي يساهم بالعثور على أربعة مفقودين بصحراء الربع الخالي شرق السليل

فريق غوث التطوعي يساهم بالعثور على أربعة مفقودين بصحراء الربع الخالي شرق السليل
المناطق _شاجع الدوسري

ساهم فريق غوث التطوعي في العثور على أربعة مواطنين مفقودين بصحراء الربع الخالي شرق محافظة السليل وذكر فريق غوث التطوعي و عبر موقعه الرسمي على صفحته الرسمية بتويتر أنه تم البحث عن أربعة مواطنين فقدوا بصحراء الربع الخالي شرق السليل بعد بلاغ ورد لمركز غوث التطوعي يفيد بفقدان أربعة أشخاص بصحراء الربع الخالي منذ ثلاثة ايام وافاد مصدر البلاغ لفريق غوث ان المفقودين يستقلون سياره جيب شاص وبدء فريق غوث التطوعي بمهمة البحث العاجل عنهم ووردت اولى المعلومات ان هناك اتصال ورد من المفقودين بوصول اثنين منهم لمركز الزهر الواقع على طريق نجران -السليل-وادي الدواسر وانهم تعرضوا لحادث انقلاب وانهم وزملائهم الآخرين بخير لكن لم يستطيعوا المشي والوصول من شدة الإعياء وبادر فريق غوث بالبحث عن الباقين حتى تم العثور عليهم وقدم لهم الإسعافات اللازمة وتم انقاذهم من العطش وايصالهم لذويهم

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