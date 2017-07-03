نائب أمير الجوف يطلق ملتقى شهري لرجال الأعمال داخل وخارج الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمقر إقامته بمدينة سكاكا اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين ونائبيه الأستاذ منصور بن مناحي الحمادي و الأستاذ زياد بن قاسم الزيدان.

وقدم الدكتور السمرين التهنئة باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة ، داعيا الله لسموه ان يكون خير معين لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة لمواصلة جهود الجانب التنموي والاقتصادي لما تمتلكه المنطقة من مقومات في هذا الجانب .

وقدم سمو نائب أمير منطقة الجوف الشكر والتقدير

لهم لما لمسه من اهتمام من قبلهم نحو المنطقة، مؤكداً حفظه الله ثقته بطموح رجال الأعمال بالمنطقة لمواكبة التطور التنموي والاقتصادي في كافة المجالات ، لافتا سموه ان المنطقة تمتلك العديد من المقومات السياحية والأثرية والزراعية وكونها

تمتلك اكبر معبر بري على مستوى الشرق الأوسط وبوابة المملكة الشمالية التي يعبر من خلالها جميع الصادرات والواردات سوا للمملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربي.

كما وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف على إقامة ملتقى شهري يجمعه برجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة ،وذلك بناء على طلب رئيس وأعضاء غرفة الجوف، داعياً سموه الجميع للاستثمار بالمنطقة بكافة القطاعات لرجال الأعمال بالمنطقة أو من باقي مناطق المملكة ، موجها الجهات ذات العلاقة بالتسهيل والتسريع في

استخراج التصاريح للمستثمرين لاسيما الأمانة والبلديات.