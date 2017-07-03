في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية بجانب رابح وحكمي.. “رامي” يحيي ذكرى “طلال” على مسرح المفتاحة ويطلق أغاني جديدة

يستعد الفنان رامي عبدالله لإحياء ذكرى الفنان الراحل طلال مداح في آخر مسرح احتضنه، بجانب ابن المنطقة الراحل صالح الشهري – رحمهما الله – ، في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية، التي سيحييها إلى جانب صقر الأغنية الخليجية رابح صقر و الفنان الشاب المميز إبراهيم حكمي.

ولن يكتفي رامي بذلك، بل سيطلق أغاني جديدة في الحفلة، وبعض أغاني التراث.

وقال رامي في تصريح صحفي بمناسبة مشاركته في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية: “إنني أسعد كفنان للغناء في أي مسرح في وطني وبكل منطقة، فكيف إن كنت سأغني بين أهلي بمنطقة عسير، وبصرح شامخ مثل مسرح المفتاحة الذي يعدُّ حلمًا لأي فنان أن يغني فيه، وسيكون ذلك مع نخبة من الموسيقيين السعوديين وشعراء وموزعين شباب تظهر أعمالهم للمرة الأولى”.

وقدم رامي شكره إلى سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وإلى سمو نائبه رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير منصور بن مقرن على جهودهما بالنهوض بالمنطقة عموماً، وإعادة مسرح المفتاحة خصوصاً لوهجه السابق، كما شكر مجلس التنمية السياحية وشركة روتانا على اختياره بين هذه الكوكبة من الفنانين الكبار.

وتمنى رامي في ختام حديثه أن يكون عند حسن ظن كل من راهن على نجاحه، وأن يسهم في إنجاح حفلات ليالي أبها الغنائية.