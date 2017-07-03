نائب أمير الجوف استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمقر إقامته بمدينة سكاكا اليوم مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال.

وقدم الشيخ الجلال التهنئة لسمو نائب أمير منطقة الجوف على الثقة الملكية بتعيينه نائباً للأمير ، داعياً الله لسموه التوفيق والسداد وان يكون خير معين لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله -.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة عن شكره للشيخ الجلال عن ماعبر عنه من مشاعر طيبة ، داعياً الله ان يكون عند حسن ظن الجميع .