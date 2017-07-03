 نائب أمير الجوف استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

نائب أمير الجوف استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية
المناطق _محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمقر إقامته بمدينة سكاكا اليوم مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال.
وقدم الشيخ الجلال التهنئة لسمو نائب أمير منطقة الجوف على الثقة الملكية بتعيينه نائباً للأمير ، داعياً الله لسموه التوفيق والسداد وان يكون خير معين لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله -.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة عن شكره للشيخ الجلال عن ماعبر عنه من مشاعر طيبة ، داعياً الله ان يكون عند حسن ظن الجميع .

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