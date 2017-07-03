 وزير الخارجية الألماني يبدأ اليوم زيارة لدول الخليج تشمل المملكة والإمارات وقطر والكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية الألماني يبدأ اليوم زيارة لدول الخليج تشمل المملكة والإمارات وقطر والكويت

وزير الخارجية الألماني يبدأ اليوم زيارة لدول الخليج تشمل المملكة والإمارات وقطر والكويت
المناطق _ ألمانيا

من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الألماني “زيجمار جابريل”، اليوم الاثنين، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج، يزور خلالها المملكة والإمارات قبل أن يتوجه إلى قطر غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يزور الوزير الألماني، يوم الأربعاء المقبل دولة الكويت التي تعمل كوسيط في حل الأزمة الخليجية العربية بسبب استمرار قطر على مواقفها في دعم الإرهاب.
وأعلنت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، استجابتهم، لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بتمديد المهلة لقطر لمدة “48” ساعة قادمة
وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال جابريل، انه يعتزم أن يبقى محايدا في هذه الأزمة، ولن ننحاز لأي جانب.

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