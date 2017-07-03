 ترامب يناقش الأزمة القطرية مع خادم الحرمين ويؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رحالة سعودي يبايع ولي العهد على قمة جبل روسي ويرفع شعار رؤية 2030 في نهاية التسلق تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة في منطقة الباحة القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده ترامب يناقش الأزمة القطرية مع خادم الحرمين ويؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب التجارة: بيع العطور ذات الماركات المشابهة للكحول مخالفة تستوجب العقوبة وزير الخارجية الألماني يبدأ اليوم زيارة لدول الخليج تشمل المملكة والإمارات وقطر والكويت نائب أمير الجوف استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية بجانب رابح وحكمي.. “رامي” يحيي ذكرى “طلال” على مسرح المفتاحة ويطلق أغاني جديدة نائب أمير الجوف يطلق ملتقى شهري لرجال الأعمال داخل وخارج الجوف فريق غوث التطوعي يساهم بالعثور على أربعة مفقودين بصحراء الربع الخالي شرق السليل إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة

ترامب يناقش الأزمة القطرية مع خادم الحرمين ويؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب

ترامب يناقش الأزمة القطرية مع خادم الحرمين ويؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب
المناطق _الرياض

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد لمناقشة الأزمة القطرية.
وقال البيت الأبيض: “أكد ترامب على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وشدد أيضاً على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة”.
يأتي هذا فيما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، اليوم الاثنين، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها “48” ساعة استجابة لطلب أمير الكويت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>