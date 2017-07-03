ترامب يناقش الأزمة القطرية مع خادم الحرمين ويؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد لمناقشة الأزمة القطرية.

وقال البيت الأبيض: “أكد ترامب على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وشدد أيضاً على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة”.

يأتي هذا فيما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، اليوم الاثنين، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها “48” ساعة استجابة لطلب أمير الكويت.