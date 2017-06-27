 القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده ترامب يناقش الأزمة القطرية مع خادم الحرمين ويؤكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب التجارة: بيع العطور ذات الماركات المشابهة للكحول مخالفة تستوجب العقوبة وزير الخارجية الألماني يبدأ اليوم زيارة لدول الخليج تشمل المملكة والإمارات وقطر والكويت نائب أمير الجوف استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية بجانب رابح وحكمي.. “رامي” يحيي ذكرى “طلال” على مسرح المفتاحة ويطلق أغاني جديدة نائب أمير الجوف يطلق ملتقى شهري لرجال الأعمال داخل وخارج الجوف فريق غوث التطوعي يساهم بالعثور على أربعة مفقودين بصحراء الربع الخالي شرق السليل إنهاء حجوزات الطيران والسكن وتركيب ١٣٦ لوحة دعائية في شوارع المدينة استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة استجابة لطلب أمير الكويت.. المملكة والإمارات والبحرين ومصر توافق على تمديد المهلة المقدمة لقطر 48 ساعة حرس الحدود بقطاع الموسم ينقذ فتاتين من الغرق بشاطئ المرجان

القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده
المناطق _واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>