 تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة في منطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة في منطقة الباحة

تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة في منطقة الباحة
المناطق _الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في منطقة الباحة،فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
أقدم / شاهر أحمد قايد حسين – يمني الجنسية – عَلَى قتل / غرم الله بن سليمان بن أحمد الزهراني ووالدته / نورة بنت عوضه بن عبدالله الزهراني – سعوديي الجنسية – وذلك بعد انتهاك حرمة المنزل في ساعة متأخرة من الليل وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما ، ومن ثم سرقة بعض محتويات المنزل من مجوهرات ومبالغ مالية والهروب بسيارة المجني عليه غرم الله – المذكور – .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عَلَى الجاني المذكور ، وأسفر التحقيق عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب جريمته ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه الجاني من قتل المجني عليهما وهما مستأمنان في بيتهما وأن فعله هذا من باب قتل الغيلة ، فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وأن يتم صلبه بعد قتله ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور من قتل وصلب.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / شاهر احمد قايد حسين – يمنى الجنسية – اليوم الأثنين الموافق 9 / 10 / 1438هـ ، بمحافطة القرى في منطقة الباحة .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره،والله الهادي إلى سواء السبيل .

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