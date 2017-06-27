 رحالة سعودي يبايع ولي العهد على قمة جبل روسي ويرفع شعار رؤية 2030 في نهاية التسلق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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رحالة سعودي يبايع ولي العهد على قمة جبل روسي ويرفع شعار رؤية 2030 في نهاية التسلق

رحالة سعودي يبايع ولي العهد على قمة جبل روسي ويرفع شعار رؤية 2030 في نهاية التسلق
المناطق _الدمام

تمكن الرحالة السعودي خالد الغامدي اليوم من الوصول لقمة البروس الروسية التي ترتفع عن سطح البحر 5642 مترًا، وتعد خامس أعلى قمة في العالم، ورفع عليها علم المملكة العربية السعودية وشعار رؤية المملكة 2030، وسط أجواء متقلبة، وتضاريس جغرافية وعرة.

وأوضح الغامدي أنه صعد خلال رحلته الثلوج والمرتفعات الوعرة حتى وصل إلى قمة البروس في خطوة يستهدف منها صعود سبع قمم أخرى مع نهاية 2018م بعد أن استطاع العام الماضي تسلق قمة إيفرست.

وأفاد أن قمة البروس الروسية مغطاة بالثلوج طوال السنة، وهي عبارة عن بركان خامد يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية ضمن الأراضي الروسية ويستغرق الوصول إليها ما بين 10 أيام إلى 13 يومًا بسبب أيام التوقف المطلوبة ليتمكن الجسم من التأقلم على الارتفاعات الجديدة، وانخفاض الأكسجين والضغط الجوي، وهبوب الرياح الثلجية الخطرة التي تتطلب الانتظار وعدم التقدم، ناهيك عن الطقس المتقلب

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