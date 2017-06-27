لجنة الاتفاق الفنية تناقش مستجدات الفريق وغزواني يدخل التدريبات

انضم لاعب الوسط بفريق الاتفاق حسن غزواني لتدريبات الفريق يوم (الأحد)، وذلك بعد أن منحته الإدارة إجازة إثر زواجه الأسبوع الماضي، فيما تقرر أن يلتحق المهاجم محمد الصيعري بالفريق مع انطلاق معسكره في تركيا في العاشر من يوليو المقبل حيث يقضي إجازة الزواج خارج المملكة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب الصربي ميودراغ يسيتش الذي اكتفى بالحصص اللياقية والبدنية، مع بعض التدريبات باستخدام الكرة.

وشهد التدريب حضور رئيس النادي خالد الدبل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية حيث سبق التدريبات اجتماعاً للجنة ناقشت خلاله تحضيرات معسكر تركيا، واحتياجات الفريق، وإلى جانب دراسة عدد من الملفات الفنية.