 لجنة الاتفاق الفنية تناقش مستجدات الفريق وغزواني يدخل التدريبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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لجنة الاتفاق الفنية تناقش مستجدات الفريق وغزواني يدخل التدريبات

لجنة الاتفاق الفنية تناقش مستجدات الفريق وغزواني يدخل التدريبات
المناطق _الدمام

انضم لاعب الوسط بفريق الاتفاق حسن غزواني لتدريبات الفريق يوم (الأحد)، وذلك بعد أن منحته الإدارة إجازة إثر زواجه الأسبوع الماضي، فيما تقرر أن يلتحق المهاجم محمد الصيعري بالفريق مع انطلاق معسكره في تركيا في العاشر من يوليو المقبل حيث يقضي إجازة الزواج خارج المملكة.
وكان الفريق قد واصل تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب الصربي ميودراغ يسيتش الذي اكتفى بالحصص اللياقية والبدنية، مع بعض التدريبات باستخدام الكرة.
وشهد التدريب حضور رئيس النادي خالد الدبل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية حيث سبق التدريبات اجتماعاً للجنة ناقشت خلاله تحضيرات معسكر تركيا، واحتياجات الفريق، وإلى جانب دراسة عدد من الملفات الفنية.

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