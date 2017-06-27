أسعار الذهب تتراجع مع تقلص خسائر الدولار

تراجع الذهب اليوم مع عزوف المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن في ظل استمرار الأسهم الآسيوية قرب أعلى مستوياتها في عامين وصعود الدولار من أدنى مستوياته في 9 أشهر. وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1235.91 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت أسعار الذهب على نحو مطرد منذ سجلت أقوى مستوياتها في نحو 8 أشهر عند 1295.97 دولار في السادس من يونيو. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.5% إلى 1235.90 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 845.30 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 0.5% إلى 916.25 دولار للأوقية.