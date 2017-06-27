 أسعار الذهب تتراجع مع تقلص خسائر الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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أسعار الذهب تتراجع مع تقلص خسائر الدولار

أسعار الذهب تتراجع مع تقلص خسائر الدولار
المناطق _ رويترز

تراجع الذهب اليوم مع عزوف المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن في ظل استمرار الأسهم الآسيوية قرب أعلى مستوياتها في عامين وصعود الدولار من أدنى مستوياته في 9 أشهر. وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1235.91 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت أسعار الذهب على نحو مطرد منذ سجلت أقوى مستوياتها في نحو 8 أشهر عند 1295.97 دولار في السادس من يونيو. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.5% إلى 1235.90 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 845.30 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 0.5% إلى 916.25 دولار للأوقية.

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