 وزير خارجية البحرين لقطر: نفذوا قائمة المطالب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية البحرين لقطر: نفذوا قائمة المطالب

وزير خارجية البحرين لقطر: نفذوا قائمة المطالب
المناطق _المنامة

شدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على “ضرورة التزام قطر بقائمة المطالب للقضاء على الإرهاب”.

وأكد أهمية التزام الدوحة بتعهداتها السابقة لـ”تحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله”.

وتلقّى “آل خليفة” اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، تم خلاله تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع الدوحة.

كما تطرق الاتصال للسبل الكفيلة بالتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

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