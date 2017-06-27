غدا الثلاثاء.. بدء التقديم الإلكتروني للقبول في جامعة نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالدراسة للعام الدراسي القادم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٠ للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية.

وأكد عميد القبول والتسجيل، د. زهير العمري أن الجامعة استحدثت تخصص الهندسة الميكانيكية ضمن برامج كلية الهندسة ، وتخصص طب الطوارىء للبنين والذي سيكون ضمن برامج كلية

العلوم الطبية التطبيقية ،ويشترطان هذان التخصصان التحضيرية .

وأوضح د. العمري، أن العمادة حريصة على تنظيم عملية القبول، حيث نشرت فيديوهات ووسائل توضيحية لآلية القبول والتخصصات المتاحة، إضافة إلى عزمها على إيجاد مقرات لها في بعض المراكز التجارية الكبيرة بالمنطقة خلال فترة القبول لاستقبال استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في الفترة المسائية فيما يتعلق بالقبول والشروط العامة لاختيار التخصص المطلوب وطريقة التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، منوها إلى أن العمادة سخرت حسابها على تويتر وبريدها الإلكتروني لخدمة الطلاب والطالبات على مدار الساعة للإجابة على تساؤلاتهم وتجنيبهم عناء الحضور لمقر الجامعة.

‎وأشار العمري إلى أنه تم استبعاد عنصر المقابلة الشخصية من الشروط ، وهذا هو المعمول به في السنوات الماضية لتحقيق رغبة الطلاب والطالبات في اختيار التخصص المناسب بكل عدالة وموضوعية، حيث أن آلية القبول ستكون على ثلاثة مراحل أولها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ بتاريخ 10/10/1438 وتنتهي بتاريخ 8/11/1438 ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي بتاريخ 20/11/1438 وحتى تاريخ 1/12/1438 ، أما المرحلة الثالثة، فستكون مخصصة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني بتاريخ 19/12/1438 وحتى تاريخ 20/3/1439، على أن يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وبين أن الجامعة حددت أيضاً مواعيد القبول الالكتروني للدبلومات التربوية (التوجيه والإرشاد، الدبلوم العام للتربية)لخريجي وخريجات البكالوريوس، حيث يبدأ التسجيل بتاريخ 8/11/1438 ويستمر حتى تاريخ 14/11/1438، مهيبا بالراغبين في القبول الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة شروط القبول والمستندات اللازمة.

رابط الموقع :

http://dadr.nu.edu.sa/