أرامكو تعلن فتح باب القبول في برنامج التدرج لخريجي الثانوية جميع الأقسام

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب القبول في برنامج التدرج (APNE) لخريجي المرحلة الثانوية جميع الأقسام (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية)، يهدف برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

ويوفر البرنامج للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية وتعتمد الفترة الزمنية للبرنامج حسب المسار الوظيفي ولكن عادة ما تستغرق عامين، ويشمل البرنامج التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر والصحة والسلامة، ويعتمد التدريب بشكل عام على المهارات الوظيفية المطلوبة حسب المسار الوظيفي الذي يتبع له المتدرب.

مسارات البرنامج:

– موظف أعمال مكتبية

– مشغل آلات النفط والغاز

– فني صيانة أدوات

– رجل الإطفاء

– رجل الأمن الصناعي

– ميكانيكي حفر

– فني معادن

– لحام معادن

– فني صيانة تكييف الهواء

– فني كهرباء

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية).

– أن يكون معدل الثانوية 75% فأعلى.

– أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية.

– أن تكون سنة التخرج من الثانوية (1434-1435هـ، 1435-1436هـ، 1436-1437هـ، 1437-1438هـ).

– أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الادارة العامة للمرور.

المميزات أثناء البرنامج:

– راتب شهري.

– توفير السكن بحسب خطة الشركة.

– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

– رعاية طبية مجانية وفقاً لخطط الشركة.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– إجازة شهر رمضان بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركزالتدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب.

– دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

المميزات كموظف في الشركة:

– راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان.

– بدل سكن سنوي.

– إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.

– إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.

– الرعاية الطبية للموظف والزوجة والأطفال والوالدين.

– خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

– خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

– الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً من غداً الإثنين 1438/10/9هـ (الموافق 3 يوليو 2017م) وينتهي عند الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد 1438/10/15هـ (الموافق 9 يوليو 2017م) من خلال تعبئة الطلبات على الرابط التالي https://goo.gl/M5Aamh

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