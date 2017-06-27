أجواء شديدة الحرارة.. الدمام 48 ومكة والرياض 47.. ونصائح بتناول الحبحب والموز والشمام

تستمر اليوم الأجواء شديدة الحرارة على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة ومعتدلة على المصايف، مع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم، وتبقى السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى الباحة والطائف فترة ما بعد الظهيرة.

كما يتوقع استمرار تأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان بالأتربة المثارة والعوالق الترابية قد يصل تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان أمس أن العاصمة المقدسة والرياض تسجلان اليوم 47 مئوية، والمدينة المنورة 44 مئوية، والدمام 48 مئوية، بينما تسجل جدة 41 مئوية.

ونصح استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف وفقا لـ”عكاظ”، بتناول السوائل خلال فترات النهار، مشيرا إلى أن الصيف يحتاج لاهتمام كبير من ناحية الغذاء وشرب السوائل الكافية التي تمنح الطاقة اللازمة وتحسن الدورة الدموية، وينصح بتناول 10 أكواب من الماء يوميا، خصوصا العاملين في الميدان، لمواجهة التعرق الزائد الذي يفقد كميات كبيرة من السوائل، إضافة إلى المحافظة على درجة حرارة الجسم ضمن المعدلات الطبيعية، وتعويض نقص السوائل في الجسم للقيام بالعمليات الحيوية التي تتم معظمها في الوسط المائي.

وأكد أن الفواكه في الأجواء الحارة تعتبر مصدرا مهما لتزويد الجسم بالسوائل، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن مثل الصوديوم، والفسفور، والبوتاسيوم، إذ تعوض عن الأملاح الناتجة عن فقدان السوائل بسبب التعرق في الحر، وينصح بتناول الموز والشمام والدراق والمشمش وغيرها، ويعتبر «الحبحب» ذا فوائد كثيفة لاحتوائه على مواد مضادة للجراثيم، والمحافظة على الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على 97% من السوائل والألياف الغذائية ذات القيمة العالية.