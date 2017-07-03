صفقات العقار تواصل تراجعاتها.. هبطت 30% بإجمالي 68.3 مليون ريال في 9 أشهر

أدت 4 عوامل إلى انخفاض صفقات العقارات في السعودية 30% بإجمالي 68.3 مليون ريال خلال 9 أشهر، وذلك بحسب ما كشفت بيانات وزارة العدل السعودية.

وأظهرت البيانات أن قيمة الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر رمضان الماضي، بلغت قيمتها 12.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1437هـ؛ لتتراجع بذلك قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 1438هـ بنسبة 30% لتصل إلى 162.2 مليار ريال مقارنة بنحو 230.5 مليار ريال صفقات أبرمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، توزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية. وبلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر رمضان 1438هـ نحو 8.7 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ووصلت قيمة الصفقات التجارية إلى نحو 3.8 مليار ريال في شهر رمضان الماضي، مسجلة انخفاضا تراجعا 51%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر رمضان من العام 1438هـ، إذ بلغت قيمتها 11.3 مليار ريال، بنسبة تصل إلى نحو 91% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 618.1 مليون ريال.

وفي ما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رمضان، جاءت الرياض الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، بانخفاض 24% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتلتها منطقة جدة بنحو 1.3 مليار ريال بهبوط قدره 17 %.