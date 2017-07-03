قريبا.. “واتساب” تضيف هذه الميزة الجديدة لمستخدميها

كشفت تقرير جديد أن خدمة التراسل الفورى “واتس آب”، المملوكة لشبكة التواصل العالمية “فيس بوك”، تستعد لتوفير ميزة جديدة لمستخدميها وهى “الوضع الليلى/ Night Mode” والتى تعتبر مختلفة قليلا عن المميزات التقليدية التى توفرها هذه الخاصية.

ووفقاً لما نشره موقع phoneradar الأمريكى، فإن ميزة Night Mode الجديدة بواتس آب لا تعنى إضافة خلفية سوداء فى التطبيق لعرض واجهة مستخدم لا ترهق أعين المستخدمين خلال استخدام الهاتف ليلا، فالحقيقة مغايرة لذلك تماما، حيث إن ميزة واتس آب الجديدة تعمل مع واجهة المستخدم للكاميرا لتعزيز جودة الصور التى تم التقاطها فى ظروف إضاءة منخفضة، والتى يمكن استخدامها عند الاتصال بالفيديو أيضا.

وحتى الآن فإن الشركة تجرى اختبار هذه الميزة لأجهزة آيفون فقط، وهو ما يعنى أنها ستظهر أولا على منصة iOS قبل أن تصل إلى أندرويد، مع ملاحظة أن واجهة الكاميرا الخاصة بتطبيق واتس آب لا تزال بدائية للغاية مقارنة بتطبيقات التراسل الأخرى، حيث إنه يفتقر إلى فلاتر الفيديو، بينما يوفر خيارات للتكبير والتصغير، ومفتاح لتمكين أو تعطيل فلاش LED والقدرة على الانتقال من الكاميرا الخلفية إلى الأمامية، لكن إذا تم إضافة الوضع الليلى إلى التطبيق، فسيوجد إقبال من قبل أولئك الذين يحبون التقاط الصور.