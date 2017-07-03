رئيس كوريا الجنوبية: أمام “بيونج يانج” فرصة أخيرة للحوار مع العالم الخارجى

نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية، “مون جيه-إن”، قوله، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، “إن أمام كوريا الشمالية، فرصة أخيرة للدخول فى حوار مع العالم الخارجى”.

ويزور أوباما، سول، هذا الأسبوع، ليشارك فى منتدى تستضيفه صحيفة تشوسون إيلبو، حيث قال فى وقت سابق، اليوم، إن مضى كوريا الشمالية فى برنامجها للأسلحة النووية، لم يفعل شيئا لتأمين الشعب الكورى الشمالى.

وقال يون يانج تشان، مساعد الرئيس الكورى الجنوبى، فى إفادة صحفية، إن “مون”، أطلع أوباما، على محادثاته التى أجراها مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأسبوع الماضى.

وأضاف يون، “الرئيس مون، قال إنه تحدث مع الرئيس ترامب، عن استخدام العقوبات والضغط لحل مشكلة أسلحة كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، كما قال “إنها الفرصة الأخيرة أمام كوريا الشمالية للدخول فى حوار”.

ومنذ بداية العام، تطور بيونج يانج، بلا هوادة، أسلحتها النووية والصاروخية، متجاهلة تهديدات بفرض المزيد من العقوبات الدولية عليها.