النادي السعودي في ارميدال يشارك في اليوم العالمي مع عدة دول ويبايع ولي العهد

شارك النادي السعودي في مدينة ارميدال باستراليا في اليوم العالمي international day والذي ضم ثمان دول متفرقة. وأوضح رئيس نادي الطلبة في ارميدال عبدالله السبيعي أن هذه المشاركة جاءت للتعريف بمكانة المملكة العربية السعودية وكذلك الثقافة السعودية والمجمتع السعودي .

وشارك النادي في ركن خاص ضم مجموعة من الصور التي تضم في مقدمتها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وكذلك صورتين لقبلة المسلمين مكة المكرمة وصورة لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك لما لهما من مكانة عظمى في العالم إضافة إلى صور منوعة عن بعض اللبس السعودي وكذلك بعض الأكلات الشعبية السعودية .

كما شارك النادي السعودي بفلم تعريفي قصير عن المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية وتم عرض بالقاعة الكبرى للمعرض وكذلك شارك النادي ببعض الأطباق السعودية والتي لاقت رواجا بين زوار المعرض الأسترالين والذين أعجبوا بها وضمت الكبسة السعودية والعريكة والقهوة العربية والمعمول بالتمر وغيرها .

وحرص أعضاء النادي السعودي على توزيع بعض البروشورات التعريفية عن المملكة العربية السعودية والتي تم إعدادها خصصيا لهذا الحدث المهم وكان الركن السعودي الأفضل من بين ثمان دول مشاركة وذلك حسب إشادة الللجنه المنظمة.

ورفع رئيس نادي الطلبة في ارميدال عبدالله السبيعي بهذه المناسبة السعيدة باسمه وباسم جميع المبتعثين والمبتعاث في مدينة ارميدال البيعة لسمو ولي العهد قائلا نبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره مقدمين التهنئة لسمو ولي العهد وداعيا الله لسموه الكريم بالتوفيق والسداد .

كما رفع السبيعي شكره لسعادة الملحق الثقافي باستراليا الدكتور هشام خداوردي لما يقدمه للنادي من الدعم والتحفيز للمشاركة في مثل هذه الفعاليات وحرصة الدائم على كل مامن شأنه رفع اسم المملكة العربية السعودية في مثل هذه الملتقيات .