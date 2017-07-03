 لحظات مخيفة على متن طائرة أمريكية “تحترق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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لحظات مخيفة على متن طائرة أمريكية “تحترق”

لحظات مخيفة على متن طائرة أمريكية “تحترق”
المناطق - وكالات

واجه ركاب طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” لحظات مخيفة، الأحد، عندما اندلعت النيران في أحد محركات الطائرة، أثناء هبوطها في مدينة دينفر الأميركية.
ووفقا لصحيفة “تليغراف”، لم يصب أحد من الركاب، وتم إخلاء الطائرة بسلام في مطار دينفر الدولي بولاية كولورادو.

وكانت الطائرة متوجهة في رحلة قصيرة من آسبن إلى دينفر، قبل أن تشب النيران في المحرك على مدرج الهبوط.

وانتشرت صور للطائرة بمحركها المشتعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها على حسابات لركاب كانوا على متن الطائرة.

وأفادت إدارة مطار دينفر أنه يتم التحقيق في واقعة الحريق للوقوف على أسبابه.

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