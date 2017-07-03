إمارة عسير : القبض على مشهري السلاح على الفتيات

أكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير والمشرف العام على الشؤون الإعلامية سعد بن عبدالله آل ثابت، أنه وبناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير، وبجهود الجهات الأمنية في المنطقة ، تم القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو وهم يشهرون السلاح على فتيات غرب مدينة أبها .

وأضاف آل ثابت : عملت الجهات المختصة على تحليل المقطع المتداول وتشكيل فريق عمل تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي ، وتكثيف الجهود البحثية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، والمركبات التي كانوا يقودونها ، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية ،وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص .