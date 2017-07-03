 إمارة عسير : القبض على مشهري السلاح على الفتيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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إمارة عسير : القبض على مشهري السلاح على الفتيات

إمارة عسير : القبض على مشهري السلاح على الفتيات
المناطق - ابها

أكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة عسير والمشرف العام على الشؤون الإعلامية سعد بن عبدالله آل ثابت، أنه وبناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير، وبجهود الجهات الأمنية في المنطقة ، تم القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو وهم يشهرون السلاح على فتيات غرب مدينة أبها .

وأضاف آل ثابت : عملت الجهات المختصة على تحليل المقطع المتداول وتشكيل فريق عمل تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي ، وتكثيف الجهود البحثية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم، والمركبات التي كانوا يقودونها ، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية ،وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص .

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