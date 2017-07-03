أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول مساعدات صحية لمكافحة وباء الكوليرا وعدد من سيارات الإسعاف إلى محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن المساعدات تشمل 20 سيارة إسعاف و100 حزمة من مستلزمات علاج الكوليرا و128,000 قنينة من السوائل الوريدية كجزء من شحنة مساعدات تحوي 403 أطنان من المستلزمات الطبية المرسلة من منظمة الصحة العالمية.
وأفادت المنظمة في بيانها أن عشر سيارات إسعاف سبق أن وصلت قبل ثلاثة أسابيع إلى ميناء عدن وستتبعها 10 سيارات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول مساعدات صحية لمكافحة وباء الكوليرا وعدد من سيارات الإسعاف إلى محافظة الحديدة غربي اليمن.
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