 وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن

وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول مساعدات صحية لمكافحة وباء الكوليرا وعدد من ‏سيارات الإسعاف إلى محافظة الحديدة غربي اليمن.‏
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن المساعدات تشمل 20 سيارة إسعاف و100 حزمة من ‏مستلزمات علاج الكوليرا و128,000 قنينة من السوائل الوريدية كجزء من شحنة مساعدات ‏تحوي 403 أطنان من المستلزمات الطبية المرسلة من منظمة الصحة العالمية.‏
وأفادت المنظمة في بيانها أن ‏عشر سيارات إسعاف سبق أن وصلت قبل ثلاثة أسابيع إلى ميناء عدن وستتبعها 10 سيارات أخرى خلال ‏الأسابيع المقبلة.‏

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