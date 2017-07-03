وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول مساعدات صحية لمكافحة وباء الكوليرا وعدد من ‏سيارات الإسعاف إلى محافظة الحديدة غربي اليمن.‏

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن المساعدات تشمل 20 سيارة إسعاف و100 حزمة من ‏مستلزمات علاج الكوليرا و128,000 قنينة من السوائل الوريدية كجزء من شحنة مساعدات ‏تحوي 403 أطنان من المستلزمات الطبية المرسلة من منظمة الصحة العالمية.‏

وأفادت المنظمة في بيانها أن ‏عشر سيارات إسعاف سبق أن وصلت قبل ثلاثة أسابيع إلى ميناء عدن وستتبعها 10 سيارات أخرى خلال ‏الأسابيع المقبلة.‏