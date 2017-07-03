أمير تبوك يعتمد أسماء الفرق المشاركة في دورة تبوك الثانية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اسماء الفرق المشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية وهي فرق الاتحاد والشباب والاتفاق والوطني والاسماعيلي المصري والصفاقسي التونسي مقسمة على مجموعتين بحيث يلعب الاول من المجموعة الاولى مع الاول مع المجموعة الثانية في النهائي وسوف تجرى مراسم القرعة خلال الأيام القادمة جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالامارة غانم القحطاني ممثل شركة RPM وبحضور ناصر بن أحمد الخريصي وكيل الأمارة المساعد للشئون التنموية و علي القحطاني المستشار بالامارة والمهندس فهد الغريض مدير فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وأطلع سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على اخر الاستعدادات والتجهيزات لاقامة بطولة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم والتي سوف تقام خلال الفترة 7/31 حتى 2017/8/6 م كما اطلع سموه على التجهيزات الرئيسية ومقر التدريبات للأندية والملاعب والفنادق واللجان العاملة بالدورة واللجان الفنية والضيوف وحث سموه الجميع على مضاعفة الجهود لإظهار البطولة في نسختها الثانية بالصورة المشرفه مشيداً سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة في دورتها الأولى

ومن جهته أعرب غانم القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حرصه ودعمه لبطولة تبوك الدولية منذ انطلاقتها وتوجيهات ومتابعة سموه المستمرة لسير اعمال الدورة .