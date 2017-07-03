مطالب موظفي شركة الكهرباء تستحوذ على اهتمام المجتمع

تصدرت مطالب مجموعة من موظفي الشركة السعودية للكهرباء، بإعادة النظر في آلية صرف البدلات وسلم الرواتب مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة و عمت حاله من السخط بين تغريدات الموظفين المطالبين بالاجابة عن اسئلة و مطالب من حقهم، اسئلة تردد صداها في وسائل التواصل الاجتماعي بقوة وحظيت بتفاعل كبير وتصدرت الترند ليومين متتاليين

مطالب لم يفلح معها السكوت حلآ وهل غابت الحلول المنطقية كل هذه السنوات كما يقولون.

الهاشتاق اشتمل على العديد من المطالبات والشكاوى؛ أبرزها المطالبة بصرف بدل غلاء المعيشة الذي لم يُصرف للموظفين برغم أن الشركة تُساهم فيها الدولة؛ مشيرين في المطالب إلى أن الشركة لم تعمل على زيادة رواتب موظفيها وتراعي الظروف المعيشية لهم؛ خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي أُقِر على إثره بدل غلاء المعيشة.

واشتملت المطالبات التي نُشرت على “تويتر”، المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل لجميع العاملين بالميدان، وصرف بدل خطر للفنيين والمهندسين والقراء العاملين في الميدان لمواجهتهم للأخطار بشكل يومي.

وطالَبَ الموظفون بإيقاف حسم البدلات أثناء الإجازات، وعدم إرغام الموظفين على استنفاذ رصيد الإجازات، كما تَضَمّنت المطالباتُ تغييرَ سلم الرواتب؛ مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن يتم تعيين دفعات جديدة في الشركة برواتب أساسية تفوق رواتب الموظفين القدامى برغم أنهم بمراتب أعلى ويحملون نفس المؤهلات حسب ما تم تداوله.

واشتكى الموظفون من نظام التقييم السنوي؛ مطالبين بوضع علاوة ثابتة للجميع مع إمكانية تكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين، وإعادة نظام الترقيات كما كان، ورفع نسبة المستحقين للترقية؛ مطالبين بتثبيت موظفي العقد الموحّد وتحسين التأمين الصحي للموظفين.