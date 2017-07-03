صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا

اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، صباح الاثنين، جنوبي ألمانيا، مما أدى إلى إشعال النيران في الحافلة، ومقتل 17 شخصا وإصابة 31 آخرين، وفقا لصحيفة “فرانكن بوست” الألمانية.

ولم تذكر الصحيفة مصدر معلوماتها ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعقيب، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة (إن-تي.في) التلفزيونية في وقت سابق إن السلطات لا تعرف مصير 17 شخصا وتوقع وفاة عدة أشخاص.

وذكرت الشرطة على تويتر أن 31 شخصا أصيبوا بعضهم في حالة خطيرة.

وكان على متن الحافلة لدى وقوع الحادث 48 شخصا بينهم سائقان.