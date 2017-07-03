 صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا مطالب موظفي شركة الكهرباء تستحوذ على اهتمام المجتمع أمير تبوك يعتمد أسماء الفرق المشاركة في دورة تبوك الثانية وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر لحظات مخيفة على متن طائرة أمريكية “تحترق” فتح القبول بالجامعة الإلكترونية للطلاب والطالبات 18 شوال .. بدون اختبار قياس إمارة عسير : القبض على مشهري السلاح على الفتيات محاكمة 4 مسؤولين من بنك باركليز بتهم فساد التمويل من قطر الثلج بأكبر سلاسل المقاهي في بريطانيا ملوث ببكتيريا من البراز المياه الوطنية تنضم لعضوية (سمة) النادي السعودي في ارميدال يشارك في اليوم العالمي مع عدة دول ويبايع ولي العهد

صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا

صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا
المناطق - وكالات

اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، صباح الاثنين، جنوبي ألمانيا، مما أدى إلى إشعال النيران في الحافلة، ومقتل 17 شخصا وإصابة 31 آخرين، وفقا لصحيفة “فرانكن بوست” الألمانية.
ولم تذكر الصحيفة مصدر معلوماتها ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعقيب، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة (إن-تي.في) التلفزيونية في وقت سابق إن السلطات لا تعرف مصير 17 شخصا وتوقع وفاة عدة أشخاص.

وذكرت الشرطة على تويتر أن 31 شخصا أصيبوا بعضهم في حالة خطيرة.

وكان على متن الحافلة لدى وقوع الحادث 48 شخصا بينهم سائقان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>