 توقعات بارتفاع درجات الحرارة نحو الـ 50 درجة هذا الأسبوع بالشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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توقعات بارتفاع درجات الحرارة نحو الـ 50 درجة هذا الأسبوع بالشرقية

توقعات بارتفاع درجات الحرارة نحو الـ 50 درجة هذا الأسبوع بالشرقية
المناطق – محمود القاضي

تشهد المنطقة الشرقية هذه الأيام موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة التي لامست الـ 50 درجة مئوية.

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تشير إلى وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية هذا الأسبوع خاصة على الأحساء والقيصومة والظهران تليها الرياض ب48 درجة مئوية ، كما أوضح أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثير منخفض الهند الموسمي والمصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة.

كانت محطات هيئة الأرصاد بالأمس قد سجلت أعلى درجة حرارة تم رصدها  منذ بداية فصل الصيف كانت على مدينة القيصومة وبلغت 49 درجة مئوية.

من جهة أخرى أطلقت الأرصاد تنبيه متقدم ” موجة حارة ” و​ارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى أكثر من 47  درجة مئوية على منطقة الشرقية وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

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