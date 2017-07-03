 شرطة الجوف تضبط 80 متسللا و 21 مخالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة الجوف تضبط 80 متسللا و 21 مخالف توقعات بارتفاع درجات الحرارة نحو الـ 50 درجة هذا الأسبوع بالشرقية الرضاعة لفترة طويلة تزيد من احتمالات إصابة الأطفال بالتسوس أمير الكويت يتسلم رد الدوحة على المطالب صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا مطالب موظفي شركة الكهرباء تستحوذ على اهتمام المجتمع أمير تبوك يعتمد أسماء الفرق المشاركة في دورة تبوك الثانية وصول مساعدات صحية لمكافحة الكوليرا في اليمن شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر لحظات مخيفة على متن طائرة أمريكية “تحترق” فتح القبول بالجامعة الإلكترونية للطلاب والطالبات 18 شوال .. بدون اختبار قياس إمارة عسير : القبض على مشهري السلاح على الفتيات

شرطة الجوف تضبط 80 متسللا و 21 مخالف

شرطة الجوف تضبط 80 متسللا و 21 مخالف
المناطق - محمد الحسن

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الجوف بمشاركة إدارة دوريات الأمن بالجوف وقوة المهمات والواجبات الخاصة نفذت حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود لعدد من الأحياء بمدينة سكاكا والتي يسكنها وافدين من جنسيات مختلفة ، ونتج عن ذلك ضبط عدد ( 21 ) مخالف لنظام العمل من جنسيات متعددة .
ومن جانب آخر نفذت شرطة محافظة طبرجل حملة تفتيش بمشاركة دوريات الإمارة بالمحافظة ونتج عن ذلك ضبط (80) متسللاً وجرى إحالتهم لجهة الاختصاص .
وتهيب شرطة منطقة الجوف بالأخوة المواطنين الكرام بعدم إيواء أو نقل او التستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود لما يقتضيه ذلك من عقوبات ستطبق على جميع الأطراف سواء المخالف أو المشغل أو المتستر، لخطورة ذلك وانعكاساته السلبية على الأمن والمجتمع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>